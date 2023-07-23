استطلاع: حزب العمال متقدم 17 نقطة على المحافظين مع بداية عطلة البرلمان

كتبت رباب فتحى

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن حزب العمال البريطاني بدأ عطلة البرلمان الصيفية بالتقدم بفارق 17 نقطة على المحافظين، على الرغم من انخفاض معدلات التأييد لزعيم الحزب السير كير ستارمر.

وكشف استطلاع "الأوبزرفر" أن حزب العمال حصل على تأييد بنسبة 42%، بانخفاض نقطة واحدة منذ أسبوعين ، بينما تراجع حزب المحافظين بثلاث نقاط إلى 25%، وهو أسوأ أداء منذ رئاسة الوزراء الكارثية لليز تراس.

وحصل الديمقراطيون الليبراليون على 11% (بزيادة نقطتين)، بينما حصل حزب الإصلاح البريطاني على 10% (بزيادة نقطتين)، بينما ظل حزب الخضر على حاله عند 6%.

ويتضح تقدم حزب العمال خلال العام الماضي - وتراجع حزب المحافظين خلال نفس الفترة - من حقيقة أنه في أواخر يونيو 2022، قبل استقالة بوريس جونسون مباشرة من منصب رئيس الوزراء، كان تقدم حزب العمال على حزب المحافظين عند نقطتين فقط.

ويتقدم حزب ستارمر أيضًا بفارق كبير عن حزب المحافظين في سلسلة من قضايا "العلامات التجارية" التي سألت مؤسسة "أبنيوم" الناخبين بشأنها.

وعندما سئل الناخبون عما إذا كان الحزبان "على اتصال مع الناس العاديين" ، أظهر حزب العمال صافي تصنيف + 7% (عندما يتم طرح عدد الأشخاص الذين يجيبون سلبًا من عدد الذين يجيبون بشكل إيجابي) بينما بلغت النتيجة الصافية للمحافظين -53%.

عند سؤاله عما إذا كان الحزب "كفؤًا"، حصل حزب العمال على درجة صافية قدرها -3% مقابل -37% من حزب المحافظين.

وعلى الرغم من اقتراحات النقاد في الحزب ووسائل الإعلام بأن حزب العمال يفتقر إلى أجندة واضحة، عندما سئل الناس عما إذا كان لدى حزب العمال والمحافظين "إحساس واضح بالهدف"، سجل حزب العمال -3% مقابل -30% من حزب المحافظين.

كما تم تقليص تقدم ستارمر على رئيس الوزراء ريشي سوناك في مسألة من سيكون أفضل رئيس وزراء من 6% قبل أسبوعين إلى 3% الآن.