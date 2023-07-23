إيطاليا تعيش مناخين.. سيول وثلوج فى الشمال وحرارة شديدة فى الجنوب.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

تعيش إيطاليا واقعين مناخيين مختلفين، حيث فى الشمال من عواصف البَرَد وسيول من الثلوج، بينما توجد في جنوب البلاد مدن بلغت فيها درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية .



الثلوج فى ايطاليا

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملايين الإيطاليين يعانون فى الوقت الحالى من حالة غريبة من المناخ حيث فى الشمال يعانون من رياح قوية وبرد وسيول، وخاصة فى مدينة سيريجنو التى غطت الثلوج شوارعها بالكامل.

لكن الصورة في جنوب إيطاليا مختلفة تمامًا. هم أيضًا في حالة تأهب هناك، ولكن بسبب الحرارة الشديدة في حوالي عشرين مدينة.

تصل درجات الحرارة في صقلية إلى حوالي 45 درجة مئوية، كما أن الشبكة الكهربائية مثقلة بسبب استهلاك أنظمة تكييف الهواء وتوفي شخصان على الأقل بسبب الحرارة، وزاد دخول المستشفيات بنسبة 20٪، وأصيب ما لا يقل عن 110 أشخاص بعد سقوط بَرَد، كرات ثلج ، بحجم كرة التنس في منطقة بشمال إيطاليا ليل الأربعاء.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أنه فى عاصفة مفاجئة، سقط برد مع كرات يصل قطرها إلى 10 سم في شوارع فينيتو، وفقًا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا.

قالت الحماية المدنية الإقليمية في فينيتو، إن خدمات الطوارئ استجابت لأكثر من 500 مكالمة للمساعدة في أضرار الممتلكات والإصابات الشخصية.

وقام العمال بإزالة الزجاج من النوافذ المكسورة وقطع الأشجار والنباتات الأخرى التي تضررت بشدة من جراء العاصفة.

وقال الرئيس الإقليمي لوكا زايا "إن موجة الطقس السيئ التي ضربت مناطقنا الجبلية، طالت السهول الآن أيضا ، مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص" ، مضيفا أن معظم الإصابات نجمت عن كسر الزجاج وانزلاق الناس فى كرات الثلج.

وكان رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا يركب دراجة قُتل أثناء العاصفة عندما صدمته زوجته، التى كانت تتبعه في سيارتها.

وتعانى أوروبا من تغيرات جذرية في الطقس هذا العام، حيث واجهت إيطاليا وإسبانيا واليونان حرارة شديدة لعدة أيام. سجلت العاصمة الإيطالية روما، درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 41 درجة مئوية.