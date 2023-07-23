إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى العياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من العياط اتجاه البدرشين وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.