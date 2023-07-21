مصرع شاب غرقا داخل ترعة بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز أبو حمص ب البحيرة فى ظروف غامضة، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين شاب مجهول الهوية إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعه كون البركة التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى إلى مستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.