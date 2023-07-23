إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية ضمن الموجة الـ21 بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 ل إزالة التعديات ، بمركز المحلة، بالتنسيق مع مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة ومأمور مركز المحلة، تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ إزالة 8 مخالفات تعد على الأرض الزراعية وهندسة صرف شرق المحلة ومتغيرات مكانية.

وأضاف أنه تم إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بالوحدة المحلية بدمرو على مساحة 793 مترا عبارة عن سور سمل خرسانى واستندات حديدية وأسوار ومبانى بالبلوك.

وتم إزالة 2 حالات بالتعدى على الأرض الزراعية ، بنطاق الوحدة المحلية بنمرة البصل وسامول، على مساحة 1 قيراط و2 سهم، عبارة عن سملات خرسانية ومبانى بالبلوك إلى جانب إزالة 2 حالة تابعة لهندسة صرف شرق المحلة عبارة وضع مواسير و تشوين خشب أبيض على مساحة 106 أمتار.

وأكد رئيس المدينة، تنفيذ البرنامج الزمنى لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.