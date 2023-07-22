إزالة 6 حالات تعد ورفع إشغالات بأسوان ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 21

وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات لتعديات على أراضى الدولة بمساحة 6512 م2 بنطاق مدينة ناصر وحى العقاد ، منها 2 قرار إزالة إدارى ، و 4 حالات إزالة فورية ، كما تم إزالة بعض المخالفات من تند وحواجز خشبية بنطاق حى المحمودية وذلك برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين والفنيين بحى جنوب بقيادة علاء الدين آدم ، مدعمين بالمعدات الثقيلة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم حملات لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع 176 حالة إشغال طريق بمناطق حى غرب ، مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وذلك بقيادة محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، بالإضافة إلى رئيس الحى سحر مصطفى ، والفنيين ومعدات الوحدة المحلية وبمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة على الأسواق من خلال لجنة مشتركة ضمت جهاز حماية المستهلك ورئيس حى شرق المدينة ، والإدارة الصحية بأسوان ، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بكوم أمبو ، وقد أسفرت عن تحرير 11 محضر ضبط وشهادة صحية ونظافة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، وكورنيش النيل ومرسى العبارات، مع استمرار أعمال الجمع المباشر من المنازل ، وإزالة الإشغالات والتعديات فى الأسواق والشوارع الداخلية لتحقيق السيطرة والإنضباط ، وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى بمختلف أنحاء المدينة .