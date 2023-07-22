إزالة 6 حالات تعد ورفع إشغالات بأسوان ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 21

تستكمل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية المختصة أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، وضبط الأسواق.
وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات لتعديات على أراضى الدولة بمساحة 6512 م2 بنطاق مدينة ناصر وحى العقاد ، منها 2 قرار إزالة إدارى ، و 4 حالات إزالة فورية ، كما تم إزالة بعض المخالفات من تند وحواجز خشبية بنطاق حى المحمودية وذلك برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين والفنيين بحى جنوب بقيادة علاء الدين آدم ، مدعمين بالمعدات الثقيلة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم حملات لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع 176 حالة إشغال طريق بمناطق حى غرب ، مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وذلك بقيادة محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، بالإضافة إلى رئيس الحى سحر مصطفى ، والفنيين ومعدات الوحدة المحلية وبمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة على الأسواق من خلال لجنة مشتركة ضمت جهاز حماية المستهلك ورئيس حى شرق المدينة ، والإدارة الصحية بأسوان ، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بكوم أمبو ، وقد أسفرت عن تحرير 11 محضر ضبط وشهادة صحية ونظافة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، وكورنيش النيل ومرسى العبارات، مع استمرار أعمال الجمع المباشر من المنازل ، وإزالة الإشغالات والتعديات فى الأسواق والشوارع الداخلية لتحقيق السيطرة والإنضباط ، وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى بمختلف أنحاء المدينة .
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