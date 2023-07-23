أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص لاتهامهم فى جرائم سرقة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية "مجهولة المصدر"، وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأضاف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.