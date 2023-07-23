أمستردام توافق على حظر السفن السياحية الملوثة للبيئة.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

فى خطوة جديدة لمكافحة السياحة المفرطة، وافق مجلس مدينة أمستردام على اقتراح حظر السفن السياحية "الملوثة للبيئة"، ومن جهته، قال متحدث باسم نائبة عمدة أمستردام، هيستر فان بورين، المسئولة عن ميناء المدينة، إن المجلس وافق على اقتراح إغلاق محطة السفن السياحية فى المدينة.

وأكد المتحدث باسم فان بورين، أن بلدية أمستردام ستنظر راهنًا فى كيفية تنفيذ الاقتراح، وسيشمل ذلك نقاشات مع مديرى قناة بحر الشمال، ومجالس المدن الأخرى الواقعة على القناة، والحكومة الهولندية، وفقا لموقعCNN عربية.

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة أمستردام الهولندية، أكثر من 18 مليون زائر يبيتون فى هذه المدينة خلال هذا العام، وبحلول عام 2025، يمكن أن يصل هذا العدد إلى 23 مليونًا، بالإضافة إلى حوالى 25 مليون زيارة يومية.



سفينة سياحية

وبموجب مرسوم عام 2021، الذى يُعرف بـ"السياحة المتوازنة فى أمستردام"، يكون المجلس "ملزمًا بالتدخّل" عندما يصل عدد الزائرين الذين يبيتون إلى 18 مليونًا.

وفى وقت سابق من هذا العام، أطلقت المدينة حملة للسياحة، وحذّرت حملة "ابق بعيدًا"، عبر الإنترنت، جميع الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا من عواقب الإفراط فى شرب الخمر أو تعاطى المخدرات، كما أعلنت حظر استخدام الماريجوانا فى الشوارع.

كما ستتخذ المدينة خطوات جديدة للحد من استهلاك الكحول فى منطقة الضوء الأحمر (Red Light District)، المركز التقليدى لتجارة الجنس القانونية فى المدينة، كما تخطط المدينة لتقييد الرحلات النهرية، وتحويل الفنادق إلى مكاتب، وفرض أوقات إغلاق مبكرة على الحانات والنوادى.