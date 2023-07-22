1629 طالبا بالشهادة الإعدادية فى شمال سيناء يؤدون اليوم امتحانات الدور الثانى

شمال سيناء- محمد حسين

يؤدى اليوم 1629 طالبا وطالبة بشمال سيناء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية " للدور الثاني.

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 14 لجنة موزعة بمدارس المحافظة تستقبل اليوم 1629 طالبا وطالبة يؤدون امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للدور الثانى.

وتابع أنه يؤدي اليوم الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء في الفترة الأولى وزمن الإجابة ساعتان، أما فى الفترة الثانية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وزمن الإجابة ساعة واحدة.

أشار أن توزيع الطلبة بالإدارات بلجان إدارة العريش التعليمية 867 طالبا وطالبة موزعين بـ 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 طالبا وطالبة بـ 4 لجان، وبمدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية يؤدى الامتحانات 99 طالبا وطالبة بلجنة واحدة، و60 طالبا وطالبة بإدارة رفح يؤدون الامتحانات فى لجنة واحدة، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة الحسنة التعليمية 33 فى لجنة واحدة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة نخل التعليمية 23 وعدد اللجان 2 لجنة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غدا الأحد إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة يوليو، وتستكمل الامتحانات يوم الإثنين، لافتا أنه سبق وتم إرسال التكليفات للمعلمين والمعلمات والإداريين المكلفين بأداء أعمال الامتحانات، والتنسيق مع مجالس المدن ومرافق المياه لتوفير المياه ، والتنظيف الشوارع الرئيسية المحيطة باللجان الامتحانيه، و تم توفير الأثاث المدرسي وفرش اللجان لإستقبال الامتحانات .