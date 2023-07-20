محافظ شمال سيناء: لجنة من هيئة المساحة تبدأ الاثنين القادم تقدير قيمة مساكن المواطنين بنطاق توسعات ميناء العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن لجنة من هيئة المساحة ستقدر الإثنين القادم قيمة المبانى بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى وتنتهى الخميس وتصدر تقريرا استرشاديا سيتم العمل به.



اشار المحافظ فى تصريحات أعلنها عبر إذاعة شمال سيناء المحلية، أن بدل السكن الذى تم اقرارة لسكان حى الميناء للغرفة 40 ألف جنيه والمطبخ والحمام غرفة، وتم إرسال المبالغ الخاصة ببدل السكن للبنك بما يقارب الـ14 مليون جنيه ليقوم المواطن بالصرف مباشرة وبالبطاقة الشخصية والتسهيل الآخر فى بدل السكن لا ينظر لمساحة الغرفة لكن لعددها وبعد ذلك وعند تقدير هيئة المساحة سيتم مراعاة المساحات المختلفة وتقدير هيئة المساحة سيتم بسعر اليوم.

وتابع: "أهالي المرحلة الأولى والثانية سيتم مراعاتهم حتى لا يظلم أحد، وتم عمل تقسيم فى المتخللات بحى الريسة وبدأ المواطنون من أهالي حى الميناء بالفعل البناء ووفرنا على المواطن مصاريف الرخصة الجديدة التى قد تصل إلى 60 ألف جنيه".

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن 4 جهات داخل المحافظة تقدر قيمة المبانى منها هيئة الأبنية التعليمية ومنطقة تعمير شمال سيناء ووزارة الإسكان ومن يعمل حاليآ فى السوق من مقاولين من أبناء المحافظة وتم تقدير القيمة وتم الأخذ بأعلى الأسعار التى وضعتها الجهات الأربع فى كل بند من البنود وخلال زيارة الفريق كامل الوزير طالب أهالينا بجهة أخرى لتقييم المنشآت وتم مخاطبة رئيس هيئة المساحة فى اليوم التالى، الذى وافق بشكل سريع على تشكيل لجنة لتقييم المبانى وهم جميعآ من خارج المحافظة وستبدأ عملها يوم الإثنين القادم وحتى الخميس.

وقال إن هناك دراسة قدمت للسيد رئيس الجمهورية لزيادة التعويضات بالمثل للمراحل الأولى والثانية، ووافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على حصول المواطن على حديد التسليح الخاص بمبناه وتتولى الدولة رفع الركام وتسوية الأرض.