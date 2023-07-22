غداً..القوافل العلاجية لحياة كريمة تختتم أعمالها بالكشف على أهالى الحويطات بسفاجا

وكانت القوافل الشهرية قد انطلقت خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد من الأسبوع قبل الماضى، وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، ومنها انتقلت إلى قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع قبل الماضى الموافقين 11 و12 من الشهر الجارى، ثم إلى قرية المستعمرة بالقصير.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب، وبعد ذلك إلى منطقة حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية فى شلاتين، ثم انتقلت الجمعة إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك وقضت فيها يومى الجمعة والسبت الماضيين الموافقين 21 و22 يوليو، ووصلت اليوم الى مطافها الأخير خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.