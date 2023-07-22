10 معلومات عن أكبر ملتقى توظيفى بالقليوبية.. يوفر 2548 فرصة عمل فى 74 شركة

القليوبية إبراهيم سالم

دعت وزارة العمل شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل تسجيل بياناته، والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي سوف تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية، صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول الملتقى التوظيفي، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الملتقى التوظيفي تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية.

2- يقام الملتقى صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري.

3- يتم التنظيم بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

4- يأتي الملتقى التوظيفي للحد من معدلات البطالة.

5- يوفر الملتقى 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات.

6- على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته على الموقع

7- يوفر الملتقى فرص العمل للشباب بـ9 قطاعات مختلفة للعمل.

8- يشمل الملتقى فرص عمل في الملابس والنسيج والتريكو، والصحة، والتعليم، والزراعة وإنتاج الزيوت والعطور والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.

9- كما يشمل فرص عمل بقطاعات الصناعة المعدنية والخشبية وصناعة السيراميك والبورسلين والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير وتمويل المشروعات الصغيرة.

10- بعد التقديم على الموقع يتم الحضور صباحا في الموعد المحدد.