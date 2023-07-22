اليوم السابع
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‫الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانا فى قرى بنى سويف

السبت، 22 يوليو 2023 09:12 ص
‫الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانا فى قرى بنى سويف وزارة الزراعة
كتبت ــ أسماء نصار

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تنطلق من اليوم السبت وحتي الخميس المقبل القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين في إطار مبادرة حياة كريمة التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة الى قري محافظة بني سويف .
 
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة سوف تكون فى ستة من القري الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية وكذلك قري حياة كريمة .
 
وتقدم القافلة الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية وعلاج أمراض العجول الصغيرة وأمراض الضرع .
 
كما تقوم أيضا بتجريع ورش جميع الحيوانات للقضاء علي الطفيليات الداخلية والخارجية مما يحافظ علي صحة الحيوان.
 
ويشارك في القافلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية.
 

الزراعة

قافلة بيطرية

حياة كريمة

وزارة الزراعة



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