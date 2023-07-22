وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدد من لجان مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية للاطمئنان إلى سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية.

وتفقد وكيل الوزارة في بداية الجولة لجان مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تابع لجان المنشاوي الإعدادية بنات، والجمعية الخيرية الإعدادية بنين، والشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحان بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة الأحمدية الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال تواجده بجميع اللجان، شدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 20230 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 105 لجنة في مادة الدراسات الاجتماعية، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 727 طالب، الامتحان في 10 لجان، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية والفنية.