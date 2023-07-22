وزير التعليم العالي يرأس وفدا لبحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة

كتب محمد صبحى

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر، جامعة london interdisciplinary school والتي تعُد إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل، ويأتى ذلك استكمالًا لزيارة وفد القيادات الجامعية لبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

وعرضت إدارة الجامعة على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناج جامعةUCL البريطانية الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة وهم: (د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، د. السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، د. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، د. عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور د. مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، و عبدالله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.