وزارة النقل التونسية: السفينة الجانحة المحملة بالمازوت بمنطقة آمنة حاليا

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أعلنت وزارة النقل التونسية الانتهاء من عملية تحويل جزء من حمولة السفينة الجانحة beks Bebek والمحملة بحوالي 70 ألف طن من المازوت بميناء الصخيرة، مشيرة إلى أنه تم جر السفينة إلى منطقة آمنة بنجاح لإتمام بقية مراحل الخطة العاجلة التي تم إعدادها لعملية المساعدة بصفة مشتركة بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة الترابسا، حيث تم درء كل المخاطر الممكنة.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن السفينة كانت قد جنحت في 11 يوليو الجاري، وتم إعداد خطة تدخل بدأت في 20 يوليو للمساعدة، بعد توفير المعدات والوسائل اللوجستية الضرورية بإشراف فريق مشترك بين كل من ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة الترابسا.

وأضافت أنه في يوم 21 يوليو تم تحويل جزء من الحمولة من السفينة الجانحة إلى سفينة ثانية تم استقدامها لهذا الغرض مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي عملية تلوث وتطويق للمكان بحواجز عائمة وتوفير كل المستلزمات الضرورية والوقائية بهدف إنجاح هذه العملية.