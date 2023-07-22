"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13%، وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 779.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 726.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 623.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 516.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 485.7 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 462.7 مليون جنيه بنسبة 4.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ستي كابيتال لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 416.7 مليون جنيه، 414.2 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17578.67 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 3500.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5185.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21354.23 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 5422.65 نقطة.