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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 32 رحلة طيران دولية أوروبية

السبت، 22 يوليو 2023 10:56 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 32 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران، من المقرر أن يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى يوم الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
 
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 32 رحلة بينهم رحلة من دولة سلوفاكيا، و9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، واخرى من سويسرا، ورحلة من المانيا، وأخرى داخلية.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من غدا السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة 128 رحلة طيران، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والايطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.
 
كما تبين ان الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الاسبوع تصل من 11 دولة أوربية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، بلجيكا، والمجر، وسويسرا، وسلوفاكيا، وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية .
 
 

 


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