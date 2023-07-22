اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 05:37 م
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مصرع عامل غرقا فى مياة المعصرة بالدقهلية

السبت، 22 يوليو 2023 04:56 م
مصرع عامل غرقا فى مياة المعصرة بالدقهلية غريق - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي عامل بمصنع طوب مصرعه غرقًا في مياه ترعة قرية المعصرة التابعة، لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجار البحث عن الجثمان وانتشاله.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق عامل بأحد مصانع الطوب في ترعة قرية المعصرة دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس ورجال الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين غرق عامل يدعى عبد الحليم محمد دحيلة، 45 عاما، مقيم في محافظة البحيرة، ويعمل بأحد مصانع الطوب بقرية المعصرة، وغرق في مياه الترعة المواجهة للمصنع
 
وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من جهودها للبحث عن الجثمان وانتشاله، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

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