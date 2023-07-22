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مصرع شخصين في حريق داخل إحدى شقق بولاق الدكرور

السبت، 22 يوليو 2023 12:50 م
مصرع شخصين في حريق داخل إحدى شقق بولاق الدكرور حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصين مصرعهما في حريق اشتعل بشقة سكنية، ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حريق شقة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

بولاق الدكرور



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