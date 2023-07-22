مصرع شخصين في حريق داخل إحدى شقق بولاق الدكرور

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصين مصرعهما في حريق اشتعل بشقة سكنية، ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.