مصرع سيدة مسنة فى حريق نشب بمسكنها فى سوهاج بسبب تسريب غاز البوتاجاز

لقيت ربة منزل مسنة تبلغ من العمر 60 سنة مصرعها، عقب إصابتها بحروق متفقة بالجسم عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز بمحل إقامتها بناحية نجع الشيخ سعيد التابع لقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، كما نتج عن الحريق أيضا نفوق ماشية.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ لإدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمنزل صغير تقيم به سيدة مسنة بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريقة والتي تمكنت من السيطرة عليه وإخماده ووجود جثة لسيدة بمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بكوخ صغير تفطنه سيدة مسنة بناحية نجع الشيخ سعيد التابع لقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة نتج عن الحريق وفاة ن . م . ج . ح 60 سنة عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ونفوق رأس ماشية تم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزى، وتم التنسيق مع إدارة الطب البيطرى للتعامل مع رأس الماشية النافقة ودفنها بالطريقة الصحية الآمنة.

وانتقلت القيادات المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حول اللواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.