اليوم السابع
Ads
السبت، 22 يوليو 2023 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سيدة مسنة فى حريق نشب بمسكنها فى سوهاج بسبب تسريب غاز البوتاجاز

السبت، 22 يوليو 2023 11:02 ص
مصرع سيدة مسنة فى حريق نشب بمسكنها فى سوهاج بسبب تسريب غاز البوتاجاز جثة- أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ربة منزل مسنة تبلغ من العمر 60 سنة مصرعها، عقب إصابتها بحروق متفقة بالجسم عقب حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز بمحل إقامتها بناحية نجع الشيخ سعيد التابع لقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، كما نتج عن الحريق أيضا نفوق ماشية.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ لإدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بمنزل صغير تقيم به سيدة مسنة بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريقة والتي تمكنت من السيطرة عليه وإخماده ووجود جثة لسيدة بمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بكوخ صغير تفطنه سيدة مسنة بناحية نجع الشيخ سعيد التابع لقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة نتج عن الحريق وفاة ن . م . ج . ح 60 سنة عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم ونفوق رأس ماشية تم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزى، وتم التنسيق مع إدارة الطب البيطرى للتعامل مع رأس الماشية النافقة ودفنها بالطريقة الصحية الآمنة.

وانتقلت القيادات المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حول اللواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

 

 

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

حريق

الحماية المدنية

المنشاه

نفوق ماشية



الموضوعات المتعلقة

حريق محطة الرمل بالإسكندرية.. النيران التهمت محتويات محل وقاعة مناسبات ومحل نظارات

السبت، 22 يوليو 2023 10:50 ص

السيطرة على حريق فى مطعم شهير وسط الإسكندرية

السبت، 22 يوليو 2023 08:31 ص

السيطرة على حريق هائل بمحل فى شبين الكوم بالمنوفية

السبت، 22 يوليو 2023 07:05 ص

حرارة عالية وتساقط ثلوج.. تغير المناخ يثير الفوضى والقلق فى أوروبا.. إصابة 110 أشخاص فى إيطاليا بعد سقوط كرات ثلجية مع حرارة تتجاوز الـ42.. وبحر شديد السخونة بأسبانيا.. والرياح تعوق السيطرة على حرائق اليونان

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة