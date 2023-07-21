مصرع طفل التف حول رقبته حبل أرجوحة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر التفاف حبل أرجوحة على رقبته أثناء اللهو بدائرة المركز، تم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه للحادث أثناء اللهو حيث التف حبل الأرجوحة على رقبته أثناء اللهو بالمنزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة عقب الإنتقال وصول الطفل محمود ا م ا 11 طفلة ويقيم بناحية دائرة مركز جرجا " جثة هامدة " وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تبين وجود سحجة دائرية حول الرقبة.

وبسؤال والده المدعو "أ م ا م" 42 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بأرجوحة بالمنزل التف الحبل حول رقبته، مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن طفلة رضية تبلغ من العمر عامين لقيت اليوم مصرعها بناحية قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك على إثر سقط أحد أفلاق النخيل عليها أثناء لهوها بحوش المنزل ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغ من نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة رضيعة عقب سقوط أحد أفلاق النخيل عليها بحوش المنزل أثناء اللهو.

وبالفحص تبين وصول الطفلة حبيبة ه ح ع عامين لمستشفى جرج العام وتقيم بناحية البربا دائرة مركز جرجا جثة هامدة وبسؤال والدتها المدعوة أميرة م ع ف 26 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها بحوش ملحق بالمنزل مسقوف بأفلاق النخيل والبوص سقط علي رأسها فلق نخيل من السقف مما نتج عنه وفاتها ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.