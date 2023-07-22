مشروع الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط ضمن أفضل 10 مشروعات في العالم

حقق فريق طلابى من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، نجاحا كبيرا فى مسابقة عالمية للابتكارات العلمية، وذلك بعد أن تم إدراج المشروع "Dexter- 1" ضمن أفضل 10 مشروعات قدمت من إجمالى 549 مشروعا على مستوى العالم بمسابقة الابتكارات العلمية التى تنظمها كلية الدفاع الجوى.

وجاءت آراء لجنة التحكيم المكونة من محكمين من داخل مصر ومنهم قيادات من كلية الدفاع الجوى ومحكمين من الصين والهند وكندا، أن المشروع يعد واحدا من التجارب الناجحة فى مجال الذكاء الاصطناعى، كما أوضحت أهميته فى المستقبل خاصة بعد أن يتم تطويره بما يتلائم مع متطلبات المستقبل البعيد.

وقدم فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط شرحا مفصلا عن المشروع وامكاناته التى تشتمل على:

التعرف على الوجه - التعرف على الصوت - التعرف على الكلمات - الاستجابة السريعة للغازات السامة والحريق والتواصل المباشر مع جهات الإطفاء - التعرف على المسارات للتوجيه عن طريق العلامات المميزة أو QR.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن المشروع قد تم تنفيذه داخل معمل الابتكارات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى للجامعة، مشيرا إلى أنه قد شهدت مراحل تنفيذ المشروع اشراف كامل بقيادة الدكتور وائل عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط وفريقه المعاون.

وأشار رئيس جامعة دمياط، إلى أن هناك اهتماما بالغا بتلك المشروعات داخل الجامعة، موضحا أن رعاية هذا الأمر يعد اتجاها واضحا من اتجاهات جامعة دمياط لدعم المواهب والابتكارات الجديدة التى يقدمها شباب الجامعة لخدمة المستقبل، مؤكدا أن معامل الجامعة تم إعدادها بالشكل الذى سمح لجميع الطلاب تنفيذ تجاربهم بالشكل اللائق والذى يقدم أنماط جيدة من الابتكارات الجيدة.

وقال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أن الجامعة تفتخر بالتفوق العلمى لطلابها وتمثيلهم المشرف فى المسابقات العلمية الدولية، موضحا أن الجامعة تدعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتوفر لهم أحدث التجهيزات والإمكانيات بداخل المعامل التعليمية والخدمية والبحثية.