محافظ المنوفية يتابع فعاليات ملتقى توظيف حياة كريمة بالتعاون مع الشباب والرياضة

المنوفية - محمود شاكر

انطلق اليوم أولى فعاليات ملتقي توظيف مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة، ويستمر لمدة يومين بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب بشتى المجالات المختلفة.

وتابع اليوم اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، انطلاق فعاليات الملتقي التوظيفي ، بحضور الدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية ، العقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة ، الأستاذ حسن بدر وكيل مديرية الشباب والرياضة ، وعدد منسقي ومتطوعي المؤسسة ، ممثلي الشركات المشاركة، يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة.

حيث تم تفقد مراحل تنفيذ الملتقى بدء من مرحلة تسجيل البيانات ورقياً والكترونياً حتي التأهيل للمقابلات الشخصية لتوفير فرص العمل المناسبة وفقاً للمؤهلات العملية ، ويتضمن الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم إقتصادياً ، ومنها التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب ، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وخفض معدلات البطالة ، كما يتيح الملتقى الفرصة لتوفير فرص عمل ملائمة للأشخاص من ذوي الهمم لتحسين ظروفهم الإقتصادية وأوضاعهم المعيشية ، كما يتضمن الملتقى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي هذا الملتقى في إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب من ذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة ، وكذا تشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة .

وكان اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد بدء الملتقى التوظيفي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمقام بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم يومى 22 و23 يوليو الجارى لتوفير أكثر من 3500 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة بشتى المجالات ، رافقه اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية ، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من منسقي ومتطوعي المؤسسة ، وممثلي شركات القطاع الخاص. ووسط إقبال كثيف من الشباب والفتيات، تجول محافظ المنوفية بين أجنحة وأقسام الملتقى للاطمئنان على انتظام منظومة العمل بداية من مرحلة إستقبال الشباب وتسجيل بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية ، كما استفسر المحافظ من المندوبين وممثلي الشركات عن حجم الوظائف المتاحة ونوعيتها وإجراءات وآليات التقديم و مدى التسهيلات المقدمة للراغبين في الحصول علي الوظائف المناسبة. وخلال تفقده ، وجه محافظ المنوفية شكره وتقديره لمؤسسة حياة كريمة لاسهاماتها البارزة في مجال توظيف الشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر ، مؤكداً علي استمرار التنسيق مع المؤسسة لإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة ، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر بهدف ضمان مصدر دخل كريم ، موجهاً بعرض مخرجات الملتقى ونشرها علي المنصات الإعلامية لتحقيق نتائج ملموسة وجادة علي أرض الواقع . هذا وقد أعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في ملتقي التوظيف، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة للمتقي وإنجاحه في دعم شباب المحافظة في خلق فرص عمل جادة لهم، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة ، هذا وقد حرص المشاركين إلتقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية تقديراً لدوره الرائد في دعم الشباب ورعايته الشاملة للملتقى .