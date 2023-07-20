محافظ أسيوط يناقش مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2024 بإجمالى 360 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 على مستوى جميع مراكز واحياء المحافظة ،وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 360 مليون جنيه بنسبة 30 % من ميزانية الخطة الجديدة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف ، والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين حيث أن الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ، واشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والادارية بالديوان العام، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمهندس اسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بمديرية الاسكان ،وممثلى الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .

حيث تناول اللقاء مناقشة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة والاحياء ، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وقال محافظ أسيوط ، أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ،ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية ، موضحًا إنه تم وضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة اقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وأشار محافظ أسيوط الى انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء، ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية ، لافتا الى انه تم اسناد مشروعات رصف بتكلفة 150 مليون جنيه لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق اقصى استفادة للعاملين به وزيادة موارد المحافظة للانفاق منها على مشروعات البنية الاساسية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك ،موجهاً بتنفيذ الخطط تبعاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية مع وضع بدائل للطرق التى بها أعمال مرافق.

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية بالمراكز والاحياء لمتابعة كافة المشروعات التى يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.