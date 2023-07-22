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مجلة آداب كفر الشيخ تتصدر التقييم الدوري للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

السبت، 22 يوليو 2023 12:22 م
مجلة آداب كفر الشيخ تتصدر التقييم الدوري للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور وليد البحيرى عميد كلية الأداب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، عن حصول مجلة الدراسات الإنسانية والأدبية للعام الثالث على التوالى على الدرجة النهائية 7/7، خلال تقييم المجلس الأعلى للجامعات يوليو 2023م، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

ووجه الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الأداب، الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة لدعمه، ولكل المشاركين في المجلة والقائمين على إدارة المجلة، والدكتور ياسر عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة، والدكتور هشام أبو النجا، المحرر الفني للمجلة، وسمر جابر، سكرتارية المجلة.


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