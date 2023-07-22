اليوم السابع
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متحف الغردقة ينظم بطولة للشطرنج بمناسبة اليوم العالمى للعبة وسط مشاركة دولية

السبت، 22 يوليو 2023 06:00 م
متحف الغردقة ينظم بطولة للشطرنج بمناسبة اليوم العالمى للعبة وسط مشاركة دولية متحف الغردقة
كتب محمد أسعد

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بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، والذي يوافق 20 يوليو من كل عام، نظم متحف الغردقة بطولة للشطرنج، وذلك بمشاركة مجموعة من اللاعبين من مختلف دول العالم.
 
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وأكد وليد علام، مدير عام متحف الغردقة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المتحف على تعزيز دوره الهام والتواصل المجتمعي، و إيمانًا منه بدور الرياضة الهام، وقدرتها على كسر الحواجز ومكافحة التميز والمساهمة في النهوض بالتعليم والتنمية المستدامة بأنواعها المتعددة 
 
وأشار إلى أن البطولة تضمنت مشاركة الفئتين من اللاعبين تحت سن 18 عاما، والكبار فوق سن 18 عاما، حيث حرص المتحف على تقديم شهادات التقدير على جميع المشاركين في البطولة، بالإضافة إلي تكريم الثلاثة الأوائل من كل فئة ومنحهم هدايا مقدمة من المتحف.
 
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يذكر أن متحف الغردقة تم افتتاحه عام 2020، ليصبح أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر. كما يعد أول متحف يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكون إدارته بالكامل مسئولية وزارة السياحة والآثار؛ فقد تم تمويل بناء المتحف من قبل القطاع الخاص، يضم متحف الغردقة ما يقرب من 2000 قطعة أثرية تروى تاريخ الحضارة المصرية بدءً من العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية وصولًا للعصر الحديث، وتبرز هذه القطع موضوع المتحف، وهو إظهار مفهوم الجمال في مصر.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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