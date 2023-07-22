اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 08:09 ص
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قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.. "قناة السويس" في الصدارة بنسبة 111%

السبت، 22 يوليو 2023 08:00 ص
قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.. "قناة السويس" في الصدارة بنسبة 111% قناة السويس
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 923.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2022 بزيادة 199.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 27.5%، مقسمة بين 183.4 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 72.7%، و740.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 19.7%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
 
 
- 84.4 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.7%.
 
- 46.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجارى والصناعى بنسبة نمو 29%.
 
- 58.6 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 111.8%.
 
- 125.6 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 17.2%.
 
- 206 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 27.2%.
 
- 52 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 14.7%.
 
- 107.3 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 7.6%.
 
- 10.7 مليار جنيه حصيلة من رسوم التنمية بنسبة نمو 2.9%.
 
- 23.7 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 12.7%.
 
- 19.6 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 61%.
 
- 3.1 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 900 مليون جنيه.
 
- 101.3 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 29.4%.
 
- 89.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة زيادة 35%.
 
- 47.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 29.8%. 
 

الإيرادات الضريبية

قناة السويس

ضرائب قناة السويس

إيرادات الضرائب



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