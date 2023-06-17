اليوم السابع
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17.6 مليار جنيه عوائد الموازنة من هيئة قناة السويس خلال 9 شهور

السبت، 17 يونيو 2023 06:00 ص
17.6 مليار جنيه عوائد الموازنة من هيئة قناة السويس خلال 9 شهور قناة السويس
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بالموازنة العامة للدولة إلى 184.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 تمثل 19.9% من إجمالي إيرادات الموازنة بزيادة بقيمة 11 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا العائد من:
 
1- 69.4 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 29.8%.
 
2- 47.5 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من عوائد الملكية.
 
3- 17.6 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس.
 
4- 9.4 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 31.8%.
 
5-  8 مليارات جنيه العوائد المحصلة من إعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة).
 
6- 2.3 مليار جنيه منح خلال 9 شهور.
 
7- 63.3 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من الإيرادات المتنوعة بنسبة نمو 6%.
 
  
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.40% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي.
 
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة 925.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 144.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.5%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.1% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.9%.

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