اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فلسطين: اعتراف البرتغال بالنكبة مُقدمة لخطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى

السبت، 22 يوليو 2023 12:14 م
فلسطين: اعتراف البرتغال بالنكبة مُقدمة لخطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى فلسطيني
أ ش أ

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رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، في خطوة مُتقدمة من دولة أوروبية، ستتبعها خطوات مُماثلة من دول أوروبية أخرى.

واعتبر المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، هذا التصويت، اعترافا صريحا بالمأساة الانسانية التي تسبب بها الاحتلال الفاشي للشعب الفلسطيني.

وذكر المجلس "هذه الخطوة المهمة من البرلمان البرتغالي هي مقدمة لمزيد من الخطوات من دول أوروبية أخري، لإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والاضطهاد من المحتل الفاشي".

وشكر المجلس أعضاء البرلمان البرتغالي، وطالبهم بمزيد من المواقف، لفضح ممارسات الاحتلال على الساحة الدولية، لإنهاء الاحتلال، مطالبا جميع برلمانات الدول الأوروبية باتخاذ خطوات مشابهة؛ من أجل احقاق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

 


فلسطين

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النكبة

اعتراف البرتغال بالنكبة



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