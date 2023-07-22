فتح باب التنازلات فى انتخابات أطباء كفر الشيخ.. 19 مرشحا منهم 3 على مقعد النقيب

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت نقابة أطباء كفر الشيخ، تواجد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة الدكتور هشام كامل، رئيس اللجنة، لتلقى طلبات التنازلات عن الترشح، من خلال تقديم المرشح لتنازله عن الترشح، أو من خلال توكيل رسمي من الشهر العقاري. ولمدة 5 أيام من 22 إلى 27 يوليو الحالي.

ويخوض انتخابات النقابة الفرعية لأطباء كفر الشيخ، للتجديد النصفي على مقاعد النقيب 3 مرشحين، ومقعدي فوق السن 8 مرشحين، ومقعدي تحت السن، 8 مرشحين.

فترشح على مقعد النقيب 3 هم أحمد عبد الفتاح أحمد الجنزوري، استشاري جراحة العظام، ومدير عام إقليم وسط الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية، ووائل أبو المجد محمد أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ومحمد محمود غازي، مدير مركز أورام طنطا سابقا.

وترشح على مقعدي العضوية فوق السن 8 مرشحين هم الأطباء إسماعيل الشرنوبي السيد، وأيمن محمد مخيمر، وهيثم إبراهيم رشوان إسماعيل، وأماني الدسوقي مصطفى باشا، وإبراهيم عبد المنعم علي عبد الله، وأحمد مصباح بيومي، ومحمود صبري محمد حسن، وتامر حسن علي إسماعيل أبو عيشة.

كما ترشح على مقعدي العضوية تحت السن 8 مرشحين هم : الأطباء أحمد إبراهيم محمد حمودة، وسعد محمد سعد أحمد المزين، ومحمد السيد فكري عبد النبي موسى شنب، ورامي أحمد شهاب الدين، ومحمد كمال عبد المجيد عسكر، ومحمد عباس حمدون يحيى، وأحمد سامي محمد محمد المصلي، ومحمود عبد الله زيدان إبراهيم.

وترشح الدكتور بسيوني عبد الله عبد التواب عبد الباقي، مدير مستشفى البرلس المركزي، على مقعد عضوية النقابة العامة عن وسط الدلتا تحت السن ترشح لها من أبناء كفر الشيخ.



اسماء المرشحين



جانب من المرشحين



فتح باب التنازلات