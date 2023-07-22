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محافظ كفر الشيخ: توريد أكثر من 262 ألف و782 طن قمح للشون والصوامع

السبت، 22 يوليو 2023 12:53 م
محافظ كفر الشيخ: توريد أكثر من 262 ألف و782 طن قمح للشون والصوامع توريد القمح للشون بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 262 ألف و782 طن و146 كيلو قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، بنسبة توريد 94.07%.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيراً إلى أنه يتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر، موجهاً بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورا، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 214 فدان بمختلف مراكز كفر الشيخ، وقد وفرت المحافظة 22 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 22 لجنة لاستلام الأقماح.

 

 

 


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