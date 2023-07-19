قوافل طبية بقرى رأس حدربة وأدلديت بحلايب وشلاتين اليوم ضمن حياة كريمة

تبدأ، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرى رأس حدربة التابعة لمدينة حلايب، وقرية أدلديت التابعة لمدينة الشلاتين، والتابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، وذلك لمدة يومين اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

وكانت انتهت القوافل العلاجية أمس من أجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب، والتى استغرقت يومين بعد الانتهاء من أعمال الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد قبلها.

وكانت انطلقت القوافل الشهرية خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد من الأسبوع الماضى، وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، ومنها انتقلت إلى قرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، لتقصى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين الموافقين 11 و12 من الشهر الجارى، ثم إلى قرية المستعمرة بالقصير.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب، وتصل اليوم إلى منطقة حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية فى شلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.