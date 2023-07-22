ضبط 248 شيكارة دقيق مدعم و8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن 248 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع جسر السرساوية بمركز منوف قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم التحفظ على 8 آلاف و319 لتر مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بمدينة سرس الليان بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام (5571، 2449) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك على مدار يومين متتالين وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير 375 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 205 محاضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و170 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، كما تم تحرير 2 محضر جنح أحدهم ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية الخطاطبة بالسادات والتحفظ 10 أطنان ملح طعام بدون مستندات دالة على مصدرها، والآخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بالعراقية بمركز الشهداء لقيامة بعرض وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى لمواصلة الجهود فى المرور الميدانى وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق و المحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.