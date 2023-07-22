السيطرة على حريق هائل بمحل فى شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.