اليوم السابع
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ضبط 2100 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر خلال أسبوع بالجيزة.. صور

السبت، 22 يوليو 2023 02:54 م
ضبط 2100 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر خلال أسبوع بالجيزة.. صور ضبط لحوم فاسدة بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وبالتعاون مع المحليات ومباحث التموين، حملات مكثفة على عدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق.
 
وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو حتى الخميس الموافق 20 يوليو الجاري، عن ضبط 2100 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومفروم دواجن ومقطعات ومصنعات لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 7 محاضر قانونية للمخالفين، جاءت بياناتهم على النحو التالي:
 
-ضبط  350 كيلو مفروم ومقطعات لحوم داخل سوبر ماركت بحي العجوزة.
 
-ضبط 240 كيلو دواجن كاملة ومفروم دواجن بحي الدقي.
 
-ضبط 60 كيلو لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر و280 كيلو مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بفيصل في حي بولاق الدكرور.
 
-ضبط 550 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحر الأعظم.
 
-ضبط 160 كيلو مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الهضبة بحي الهرم.
 
-ضبط تروسيكل به 460 كيلو دوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك بحي الوراق. 
 
 
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