ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن وأسماك فاسدة فى أسبوع بالجيزة (صور)

كتبت - مرام محمد

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ، وبالتعاون مع المحليات ومباحث التموين، حملات مكثفة للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات التي تم شنها على الأسواق خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، عن ضبط 2806 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومفروم دواجن كبدة ولحوم مستورده وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها 5 محاضر قانونية للمخالفين، وذلك على النحو التالي:

-ضبط 250 كيلو جرام مفروم دواجن ومقطعات دواجن بثلاجة بالبدرشين.

-ضبط 1250 كيلو جرام مفروم هياكل دواجن بثلاجة بشارع الغاز بالوراق.

-ضبط 500 كيلو أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة بمخزن بالمنيب.

-ضبط 56 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بحي المنيرة الغربية.

-ضبط 750 كيلو كبدة ولحوم مستوردة بثلاجة بحي إمبابة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.