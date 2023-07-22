اليوم السابع
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ضبط هيروين وحشيش فى حملة أمنية بدمياط

السبت، 22 يوليو 2023 12:31 م
ضبط هيروين وحشيش فى حملة أمنية بدمياط حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسمى شرطة (أول دمياط - السرو).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

امن الدمياط

عقوبة حيازة مخدرات

حشيش

هيروين



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