ضبط هيروين وحشيش فى حملة أمنية بدمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسمى شرطة (أول دمياط - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .