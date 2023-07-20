حملة "انت أقوى من المخدرات" بالأقصر تقدم التوعية لموظفى الشباب والرياضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فريق الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقام مسئولو الحملة بجولة داخل أقسام مديرية الشباب والرياضة، وذلك لتوعية الموظفين بأهداف الحملة والمتمثلة في توعية المتعاطى لأى نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية، وذلك بحضور نجوى إبراهيم مسئول الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد شحاتة مشرف باحث ومنسق البرامج الوقائية بصندوق ومكافحة علاج الادمان والتعاطي، وعبدالرحيم محمد جاد رئيس وحدة التطوع بالمحافظة وأعضاء فريق الحملة.

فيما انطلقت بمقر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر. وذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث شملت فعاليات الحملة جولة داخل مكاتب وأقسام المديرية لتوعية الموظفين بأهداف الحملة، والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.



توعية موظفى الشباب والرياضة خلال الحملة



جانب من توعية موظفى الشباب والرياضة بالأقصر



فريق الحملة يقدمون التوعية لموظفى الشباب والرياضة



مدير شباب ورياضة الأقصر يستقبل حملة انت اقوى من المخدرات



