اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 08:21 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مقاطعة إيباراكى اليابانية

السبت، 22 يوليو 2023 07:14 م
زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مقاطعة إيباراكى اليابانية ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر أجزاء من مقاطعة إيباراكى شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع عند الساعة 1052 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومتر، ومركزه كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 36.5 درجة شمالا وخط طول 140.8 درجة شرقا.
 
 ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عالية ( تسونامي )، كما لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ريختر

إيباراكى

طوكيو

اليابان



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