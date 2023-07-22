رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة الاحتياجات ويتابع الخطة الخمسية لتعيين المعيدين

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة والدكتور منصور محمد عميد الحقوق، الدكتور أحمد الفيومى عميد الطب البيطرى، الدكتورة ندية القاضى عميد الإعلام، والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، صفاء الدهشان مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع احتياجات الكليات لتكليف المعيدين حسب الخطة الخمسية لكل كلية واحتياجات الأقسام، مؤكدا على الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة مع الإلتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الاحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للإحتياجات الفعلية للكليات والقواعد الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات طبقا لقانون تنظيم الجامعات.