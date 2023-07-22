رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" لمتابعة سير العمل

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، لقاءه الشهرى بعمداء الكليات "اون لاين" وبمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وذلك لمتابعة سير العمل بالكليات ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعه القادم.

استهل رئيس الجامعة بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو، متمنيا كل الخير والتقدم والازدهار للدولة المصرية.

واستأنف رئيس الجامعة جدول الأعمال بتوجيه التهنئة للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بمناسبة إعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لنادي اليونسكو الثقافي المركزي بجامعة المنوفية من ضمن قائمة نواديها العالمية على مستوى دول العالم.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التى تمت لافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بمجمع الرياضات المائية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات لاستقبال الطلاب والجمهور، موجها الشكر لجميع من ساهم فى هذا الشأن، وموجها بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة.

وأشار رئيس الجامعة إلى جولته التفقدية لامتحانات الدراسات العليا مشيدا بانتظام سير الامتحانات بصورة جيدة، ومؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات وإعلان النتائج لجميع المراحل فى أسرع وقت.

وأشار رئيس الجامعة إلى استقباله وفد طلاب الجامعات العربية المتواجد للتدريب بكليات الجامعة في إطار برنامج التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والعربية، ويضم الوفد طلاب من "جامعة تعز باليمن، جامعة الزيتونة الأردنية، جامعة الرواد باليمن، جامعة السعيد باليمن"، موجها بأهمية تقديم كافة سبل التعاون والدعم لهؤلاء الطلاب ورعايتهم خلال تواجدهم بالكليات.

وأحاط رئيس الجامعة العمداء بانطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لرفع الوعي الصحي والاجتماعي للرائدات الريفيات الذي ينظمه مركز تنمية الريف المصري بجامعة المنوفية بالتعاون مع كل من قسم طب الأسرة بكلية الطب ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة المنوفية وذلك في إطار حرص الجامعة علي تفعيل المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية و100 مليون صحة.

واختتم اللقاء باستعراض أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال هذا الشهر.