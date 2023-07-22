رئيس الطائفة الإنجيلية: وضع حجر الأساس لكنيستين جديدتين بمحافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لكنيستين جديدتين بمحافظة المنيا، إحداهما في مدينة المنيا الجديدة، والأخرى في قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا.

وقدم القس أندريه زكي الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع حجر الأساس وتقديم كافة التسهيلات للبدء في إنشاء الكنيسة ومنح قطع الأراضي بالمجان، مشيرًا إلى منح الدولة أكثر من 25 قطعة أرض للكنائس الإنجيلية في الأعوام القليلة الماضية.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، أن سياسة الدولة تجعل المواطن وشعب الكنيسة سعيدين بشكل كبير، كون الجميع يشعر بسهولة العبادة تحقيقًا لحقوق العبادة وحقوق المواطنة، مثمنًا مجهودات الرئيس عبد السيسي الجادة فى بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال وضع حجر الأساس، إن وضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة، رسالة للعالم أجمع، بأن بلادنا جميلة وتتمتع بسلام ومحبة بين المصريين، ونثمن مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة والمخلصة فى بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، فاليوم نشارك معا في وضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية بالمنيا الجديدة ونصلي إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة السلام والمحبة.

ورئيس الطائفة الإنجيلية، شارك أمس في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد بمحافظة المنيا، في كل من الكنيسة الإنجيلية بقرية بلنصورة وقرية نزلة أسمنت، وقرية بالعوام، وقرية عكاكه، بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلي.