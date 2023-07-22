ذا هيل: شكوى أخلاقية ضد نائبة جمهورية عرضت صورا فاضحة لهانتر بايدن فى الكونجرس

كتبت رباب فتحى

قدم آب ديفيد لويل، محامي هانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكى شكوى أخلاقية ضد النائبة مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا) ، طالبًا فيها أن تبدأ هيئة مراقبة الأخلاقيات "فورًا" مراجعة سلوك جرين بعد أن عرضت صورًا جنسية صريحة لبايدن في جلسة استماع بالكونجرس هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وفي خطاب إلى مكتب أخلاقيات الكونجرس (OCE) ، انتقد محامي هانتر تصرفات جرين ووصفها بأنها "سلوك بغيض ينتهك بشكل صارخ قواعد أخلاقيات مجلس النواب ومعايير السلوك الرسمي".

وكتب لويل "هذا الأسبوع ، نزلت زميلتكم ، وبالتالي مجلس النواب بأكمله ، إلى مستوى جديد من السلوك البغيض الذي ينتهك بشكل صارخ قواعد أخلاقيات مجلس النواب ومعايير السلوك الرسمي. إذا أخذ مكتب أخلاقيات الكونجرس مسؤولياته على محمل الجد ، فسوف يدين بشكل فوري وحاسم السيدة جرين ويؤدبها على أفعالها الأخيرة."

وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى ، يتعين على مجلس النواب أن يعلن بصوت عالٍ وواضح أنه لا يؤيد أو يتغاضى أو يوافق على سلوكها الفاضح وغير اللائق وانتهاكاتها الفاضحة لمعايير السلوك الرسمي."

ويعد مكتب أخلاقيات الكونجرس كيانا مستقلا غير حزبي أنشأه مجلس النواب سابقًا والذي يراجع مزاعم سوء السلوك التي تورط فيها مشرعون ومسئولون وموظفو مجلس النواب ، وإذا لزم الأمر ، يحيل الأمور إلى لجنة الأخلاقيات.

وقالت الصحيفة إن جرين و مكتب أخلاقيات الكونجرس لم يردا على الفور على طلبات التعليق.

ووقعت الحلقة المعنية يوم الأربعاء خلال جلسة استماع للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب والتي تضمنت شهادة من اثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية الذين يزعمون أن المدعين العامين ساروا ببطء في التحقيق مع هانتر بايدن. جادل الجمهوريون في جميع أنحاء هذا الكونجرس بأن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية مسيسة ضد الحزب الجمهوري.

وخلال الوقت الذي قضته في استجواب الشهود ، رفعت جرين ملصقات تظهر صورًا جنسية مصورة من الكمبيوتر المحمول التي يُزعم أنها تخص هانتر بايدن. وظهرت وجوه الأفراد الآخرين المتورطين في الأفعال الجنسية ، لكن وجه بايدن كان مرئيًا في الصور - وهو ما أشار إليه لويل في رسالته.