اليوم السابع
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السبت، 22 يوليو 2023 06:36 م
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خفّض استهلاك الكهرباء وانزع الفيشة بعد الانتهاء من استعمال الأجهزة

السبت، 22 يوليو 2023 06:09 م
خفّض استهلاك الكهرباء وانزع الفيشة بعد الانتهاء من استعمال الأجهزة انقطاع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه من خلال مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء"، بعض السلوكيات الخاطئة فى استخدام الأجهزة الكهربائية والتى تؤدى إلى زيادة الاستهلاك رغم غلق الأجهزة الكهربائية والتى من بينها، ترك الفيشة فى منبع الكهرباء والذى يجعل الجهاز يستمر فى استهلاك الطاقة بنسبة 15%، وفيما يلى بعض المعلومات للمساهمة فى خفض الاستهلاك :
 
1. يجب نزع شاحن الهاتف من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء ( لاحظ فى المنزل عدد الشواحن الموجودة لديكم ).
2. ترك فيشة التليفزيون يهدر الكثير من الكهرباء يومياً .
3. آحرص على فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك  من الطاقة الكهربائية.
4. الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .
 
5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

تخفيف الاحمال

مبادرة ترشيد الكهرباء



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