حياة كريمة.. أتوبيس المكتبة المتنقلة لمكتبات مصر يزور قرى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر بالاشتراك مع مكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس لقرى محافظة الشرقية في الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرون من يوليو الجارى ،مؤكداً أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقدم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة» وذلك فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصرى فضلاً عن أهمية هذه المكتبات فى اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية و الفنية.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر للقرى التالية بمحافظة الشرقية :-( الطاهرة وميت أبو عربى بمركز الزقازيق – كفر شاويش بمركز فاقوس - بيشة عامر والقراقرة بمركز منيا القمح - البكاكرة بمركز الإبراهيمية - الروضة بمركز فاقوس- حوض نجيح بمركز ههيا – مدينة بلبيس بمركز بلبيس) بالإضافة لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" سماكين الغرب وجزيرة سعود بمركز الحسينية" وذلك بمشاركة العاملين بمكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس حيث قاموا بتقديم أنشطة مسرح العرائس - تلوين - مسابقات ثقافية وترفيهية للحضور بمحيط المكتبة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر عبارة عن حافلة مكيفة تحتوى على كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتحوى كراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، و يتوافر بها شبكة الإنترنت بكفاءة جيدة ، وتستخدم لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة وتقدم خدمات ثقافية ومكتبية تشمل قراءة واطلاع - عرض افلام وثائقية.