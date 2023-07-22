حملات نظافة مكبرة بـ 3 مراكز فى أسيوط ورفع تجمعات القمامة بعرب المدابغ

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة مستمرة بجميع مراكز واحياء المحافظة للقضاء على كافة تجمعات القمامة، لافتاً إلى أنه تم شن حملات نظافة لعدة أماكن بمراكز الغنايم والبدارى وأبنوب، فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أنه تم تنفيذ حملة لرفع كافة تجمعات القمامة بمنطقة عرب المدابغ باستخدام سيارات، ومعدات وحدة الإنقاذ السريع، ومنها اللوادر وسيارات الكنس الآلى، وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

كان محافظ أسيوط قد كلف وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

وشاركت وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة ، وبمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبيه أحمد ثابت وشنودة صليب ، وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة استمرت لمدة 3 أيام لرفع وإزالة كافة تراكمات المخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم بمنطقة عرب المدابغ، كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة كافة تراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية ومدخل مدينة أبنوب وصيانة شاملة لأعمدة الكهرباء تحت إشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وفى مركز الغنايم تم تنظيم حملات صباحية ومسائية لرفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع والميادين تحت إشراف مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ، كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدارى حملات النظافة لرفع كافة تجمعيات القمامة من الشوارع والميادين والطرق السريعة وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بقرية العقال القبلى تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز ونوابه ومسئولى النظافة والمخلفات الصلبة بالمركز .

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتمامًا بالغًا موجهًا جميع رؤساء المراكز بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.