حريق محطة الرمل بالإسكندرية.. النيران التهمت محتويات محل وقاعة مناسبات ومحل نظارات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة ميدان محطة الرمل بوسط محافظة الإسكندرية، التابعة لدائرة قسم العطارين حريقا هائلا، في الساعات الأولي من فجر اليوم السبت، بعد أن نشب الحريق داخل محل لبيع الأرز باللبن والجيلاتى، ومحل نظارات، وقاعة أفراح ومناسبات فى الطابق الأول، والتهمت النيران أجزاء من مطعم ومحمصة، وانتقل رجال الحماية المدنية الإسكندرية وسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بمحلات تجارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، لعدم امتدادها، إلى المحلات التجارية المجاورة، وتبين من الصور الأولية للحريق تفحم محلين بمدخل العقار، وكذلك تفحم قاعة أفراح فى الطابق الأول، كما تبين التهام النيران لإجزاء من مطعم ومحمصة مجاورين لمكان اندلاع الحريق، وأن الحريق اندلع فى حدود الساعة الرابعة وربع فجر اليوم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

النيران التهمت محل لبيع الارز باللبن في الإسكندرية



النيران التهمت واجهات محلات في حريق محطة الرمل



حريق في محلات وقاعة مناسبات في الإسكندرية



حريق محطة الرمل بالإسكندرية



حريق محلات تجارية في محطة الرمل بالإسكندرية



خسائر حريق محطة الرمل بالإسكندرية



النيران التهمت محل لبيع الارز باللبن في الإسكندرية



النيران التهمت واجهات محلات في حريق محطة الرمل



حريق في محلات وقاعة مناسبات في الإسكندرية



حريق محطة الرمل بالإسكندرية



حريق محلات تجارية في محطة الرمل بالإسكندرية



خسائر حريق محطة الرمل بالإسكندرية



