السيطرة على حريق فى مطعم شهير وسط الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، حريق داخل مطعم شهير، مما أدى إلى التهام محتوياته، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد بوقوع حريق بمنطقة محطة الرمل، داخل مطعم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.