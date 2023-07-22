جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته شيكولاتة وسجائر تحتوي على الماريجوانا

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، فى ضبط راكب أجنبى من اصل مصرى بحوزته كوكتيل من المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام هانى احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات كانت عبارة عن كيس بداخله خمسة سجائر بنية اللون بها مخدر الماريجوانا وقطعتين شيكولاته بها نفس المخدر بوزن ١٠٦ جرامات وعلبة فضية بها مخدر cbd وعلبة سوداء بداخلها مادة مخدرة و١٤ سيجارة الكترونية بها زيت الماريجوانا وجهاز مكون من خمس قطع يستخدم فى تعاطى المواد المخدرة.

أمرت أميرة طلبة فتحى مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى احال الراكب للنيابة المختصة.